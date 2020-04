Milik-Juve, ADL chiede 50 mln per lasciar partire il polacco

Arkadiusz Milik è stato messo in lista di sbarco dal Napoli. Ormai non è più un segreto: il contratto in scadenza nel 2021 dell’attaccante polacco (salvo clamorose sorprese) non sarà rinnovato. Il club azzurro ha già deciso la strategia: non vuole mandare la storia per le lunghe, rischiando di perdere il giocatore a parametro zero. La decisione, quindi, è di cederlo quando possibile: appena si aprirà una nuova finestra di mercato. Oggi, con la situazione legata al Coronavirus, è azzardato fare previsioni: ma prima o poi il calciomercato riaprirà e Milik avrà – probabilmente – già le valigie pronte. Si tratta di una decisione condivisa: da parte del Napoli, più che una motivazione tecnica è un discorso economico. L’attaccante è stato pagato 31 milioni nel 2016, due anni li ha persi per infortunio e De Laurentiis non vuole perderlo a zero. Da parte del calciatore, invece, la motivazione nell’andare via risiede nelle sue aspettative economiche: Milik ritiene di poter puntare a un ingaggio da “top player”, ma soprattutto sa di essere messo in discussione e di non convincere pienamente la tifoseria. E poi il calciatore sa che Gattuso vorrebbe caratteristiche diverse dal suo centravanti. Ecco perché il finale sembra, ormai, scritto: su Milik, che ha dato mandato ai suoi agenti di trovargli una squadra, ci sono vari club interessati: si parla di Schalcke 04, Tottenham e Atletico Madrid. In Italia il Milan lo ha sondato, ma ultimamente si è fatta sotto anche la Juventus. Un nome, quello del polacco, che sarebbe stato caldeggiato da Maurizio Sarri, che lo accolse a braccia aperte quattro anni fa in azzurro, quando Milik arrivò per sostituire Higuain. E la storia potrebbe ripetersi, perché la Juventus ha visto in Milik un profilo giusto per prendere il posto del Pipita, anche lui in scadenza nel 2021 e in lista di sbarco, forse già a stretto giro. Per Sarri l’attaccante del Napoli ha le caratteristiche giuste per giocare con Cristiano Ronaldo, e qualche contatto ci sarebbe anche stato tra il calciatore e il club bianconero. Nulla di concreto, però. L’offerta va fatta al Napoli, che valuta Milik almeno 45 milioni e alla Juventus De Laurentiis ne chiederebbe anche 50. Il presidente azzurro su Milik ha le idee chiare: solo milioni senza contro partite tecniche. Se la Juve davvero vuole il polacco dovrà sedersi al tavolo con il presidente azzurro. Non hanno fondamento le voci di uno scambio con Higuaìn o con Bernardeschi. Intanto, l’agente del calciatore, David Pantak, è intervenuto per provare a limitare le voci: «Trattiamo il rinnovo col Napoli, i rumours che lo riguardano sulla Juventus sono irrispettosi per il club azzurro. Però, se le cose non dovessero andare bene guardiamo ad altre soluzioni». Insomma, tutto può andare bene: e intanto, le voci di un addio si fanno sempre più fitte.

Fonte: Giovanni Scotto – Il Roma