Milik, prime parole da calciatore del Marsiglia e nessun “saluto” al Napoli

Dopo l’annuncio del Napoli, anche Arek Milik sul proprio profilo Twitter ha commentato il passaggio all’Olympique Marsiglia. “Sono felice e orgoglioso di annunciare che sono ufficialmente un giocatore dell’Olympique di Marsiglia, uno dei club più prestigiosi in Europa. Sono pronto per questa nuova avventura”. Nessun messaggio di saluto per il suo vecchio club e i suoi vecchi tifosi.

I am happy and proud to announce that I am officially a player of Olympique de Marseille, one of the most prestigious clubs in Europe. I'm ready for this new adventure. Allez OM 🔵⚪️ pic.twitter.com/Dw5MxrhInm

— Arkadiusz Milik (@arekmilik9) January 21, 2021