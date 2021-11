Milik sul Napoli: “Non auguro a nessun calciatore di ritrovarsi nella situazione in cui mi sono ritrovato io…”

Intervistato dal portale Przeglad Sportowy, l’ex attaccante del Napoli Arkadiusz Milik ha parlato della sua esperienza in azzurro e in particolare del burrascoso finale della sua permanenza: “Dopo essermi trasferito all’OM, ho iniziato a giocare regolarmente. E’ noto che la fine dell’esperienza al Napoli non è stata piacevole, non auguro a nessun calciatore di ritrovarsi in una situazione tale da non poter partecipare alle partite. Marsiglia era il posto dove potermi ritrovare prima dell’Europeo. Non è stato solo questo però, volevo ricominciare a giocare a calcio. E’ bello averlo fatto ed essere arrivato in un grande club. Questo è un bel posto per giocare, non posso chiedere di più. Il rapporto con Payet? E’ buono perché in campo siamo vicini, mi trovo benissimo con lui. In passato mi sono trovato bene soprattutto con Mertens, al Napoli“.