Min. Salute, sottosegretaria Zampa: “Riaprire gli stadi? Il Governo non preclude nulla”

In diretta a ‘Punto Nuovo Sport Show’, trasmissione con Umberto Chiariello in onda su Radio Punto Nuovo, è intervenuta Sandra Zampa, sottosegretaria Ministero della Salute:

“Le cose stanno andando molto meglio. I dati ci confermano una frenata molto grande anche nell’aggressività del virus, pare essere meno pericoloso. È molto calato anche dal punto di vista dei numeri, questo però non ci deve far abbassare la guardia: il virus c’è ancora. Quando Wuhan aprì tutto, si parlava di 5-6 casi. L’Italia sta aprendo alla normalità con parecchi casi al giorno, circa 350 in Lombardia, quindi comunque questo ci deve invitare a stare attenti, essere sempre vigili. Tornare ad una vita normale vuol dire convivere col virus, rispettare norme d’igiene, evitare assembramenti. Tuttavia l’euforia dell’apertura ci porta a dimenticare che anche se si è giovani, non vuol dire essere immuni o non essere contagiosi per gli altri. Riaprire gli stadi? Sono i dati a decidere. Non c’è mai stata nessuna preclusione. Inizialmente eravamo preoccupati per la ripresa, che poi è arrivata. Quindi aspettiamo i dati e vediamo anche se si potrà portare gente agli stadi, con norme di sicurezza assolute. In ogni caso, il tema per ora non è stato preso per niente in considerazione. Il CTS ha una marea di situazioni di cui occuparsi, il loro lavoro è enorme, dobbiamo loro molte buone indicazioni. Fermo restando che l’ultima parola sta alla politica. È anche grazie a loro se il calcio può riprendere, l’Italia ha lavorato bene ed è stata modello per altri Paesi Europei, indicando una strada. Lasciamoci con un velo di speranza anche sull’apertura degli stadi, porterò questo quesito, ne sarò portavoce. Il Paese ha bisogno di speranza, non solo il Ministro (ride, ndr). Riapertura musei ed arene? Sono convinta che i turisti torneranno. Intanto ci sarà turismo in casa nostra. Se il Paese avesse fatto errori, aprendo e richiudendo, avrebbe perso credibilità. Se la gente non si fida, prende le misure e se ne sta a casa, il turismo quindi non arriva. Abbiamo dimostrato di essere un Paese affidabile. Mi farò portavoce della richiesta di aprire parzialmente gli stadi“.