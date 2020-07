Ministero della Salute, Zampa: “Si riapriranno gli stadi a settembre con protocolli precisi”

“Riaprire gli stadi ai tifosi? C’è un’intesa a livello internazionale per riaprire gli impianti all’inizio del prossimo campionato per rimetterci tutti in linea. Si riaprirà a settembre ma con protocolli precisi. Si eviteranno assembramenti e ci sarà obbligo di mascherina.”. Sono le parole del sottosegretario al Ministero della Salute Sandra Zampa a Radio Kiss Kiss Napoli. “Per il prossimo campionato credo che la capienza di uno stadio sarà di più del 10% con procedure molto precise, cordoni, distanziamento e misurazione della temperatura. – ha aggiunto – Aspettiamo settembre, sarebbe stato bello aprire prima, ma credo che resterà solo un desiderio.”

Sugli assembramenti visti in questi giorni ha detto: “Sono stupita da quello che si sta vedendo nelle spiagge. Forse perché in molte Regioni il covid non è stato così incisivo e capisco anche il bisogno di reagire al post-lockdown, però invito tutti alla prudenza.”. Infine sul vaccino: “Il privilegio e l’orgoglio di produrre il vaccino ci darà anche dei vantaggi nella distribuzione che sarà fatta prima da noi. Primavera 2021? Sinceramente spero molto prima. Abbiamo fatto dei sacrifici ma adesso siamo pronti a ripartire. Il vaccino che si sta sperimentando sembra efficace, ed anche la terapia sembra dare dei risultati. Nel vaccino c’è tanto d’Italia, verrà prodotto ad Anagni. Anche un secondo vaccino italiano sta dando molte speranze”.