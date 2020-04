Ministro Spadafora: “La ripresa degli allenamenti e del campionato non è certa. Mercoledì il punto con la FIGC”

Vincenzo Spadafora, Ministro dello Sport, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Rai 2 in merito alla possibile ripresa dei campionati e, più in generale, alla situazione dello sport in Italia:

“Lo sport non e’ solo il calcio che non e’ solo la Serie A anche se e’ vero che rappresenta un’industria per il fatturato e i soldi che genera al fisco italiano. Mercoledì ho un incontro con la FIGC che mi presenterà il protocollo che riguarda solo gli allenamenti. Non do per scontato ne’ la ripresa del campionato ne’ degli allenamenti per il 4 maggio, non so se ci saranno le condizioni. Rinnovo contratti? Non entro nel valore etico dei compensi, il mondo della serie A vive in maniera molto diversa rispetto agli altri sport e agli italiani, ogni società sta contrattando con i calciatori sugli stipendi. Sono d’accordo con Cabrini sulla necessità di riaprire il calcio ma non possiamo dare per scontato nulla ne’ sugli allenamenti ne’ sulle partite. Anche negli altri sport c’e’ bisogno di tornare a lavorare, quindi valuterò tutto attentamente. Il calcio ha un valore sociale ed economico enorme ma m’interessa che riparta tutto lo sport. Da stasera sarà pagato il bonus di 600 euro ai collaboratori sportivi, ci sarà anche un fondo con il Credito Sportivo per palestre, scuole di danza, tutto il mondo dello sport. Partite in chiaro? Quando ci ho provato nel pieno dell’emergenza, ho avuto un aspro confronto. Quando il mondo del calcio non vuole farlo per motivi economici, passa la palla al Governo, quando lo facciamo poi rivendica l’autonomia dello sport. Valuteremo tutto, anche le partite in chiaro, bisogna mettere insieme tutto il mondo delle società e delle pay-tv, non e’ proprio semplicissimo. Il Ciò ha rinviato le Olimpiadi, cio’ dimostra che tutto deve essere preso in considerazione ma speriamo che tutti possano riprendere l’attività sportiva, non solo i calciatori“.