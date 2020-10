Mirabelli: “La squadra più forte del campionato è il Napoli”

A “Il Sogno Nel Cuore” su Radio Crc è intervenuto Massimiliano Mirabelli, ex direttore sportivo del Milan. “Lo dico prima che il Napoli sconfiggesse l’Atalanta, regalando spettacolo per me gli azzurri possono contare sulla rosa più competitiva del campionato. Certo, è ancora la Juve la squadra da battere, ma il Napoli, sfruttando pure le cinque sostituzioni, potrà far valere un organico di tutto rispetto. Per me nessuno è così completo come il team di Gattuso”. Per Mirabelli “Gattuso è il tecnico più bravo in Serie A. Certo, anche altri hanno già dimostrato di poter far bene. Ma ho un debole per Gattuso e non solo perché al Milan gli diedi la promozione dalla Primavera alla Prima Squadra. Un campione del mondo come lui che va in Svizzera e in Grecia per studiare, va soltanto elogiato. Gli auguro di vincere il più possibile in azzurro”. Magari anche lo scudetto 2020-2021. “Certo, perché no? Ha ragione Ibrahimovic. Visto che la Juve può pagare lo scotto del noviziato di Pirlo, il campionato sarà aperto sino alla fine e il Napoli potrà contare sulla squadra più forte”. Di cui fa parte pure Bakayoko. “Il suo acquisto è stato un vero colpo di mercato, al pari della conferma di Koulibaly, inoltre tra Bakayoko e Gattuso c’è un rapporto solido, come dimostra il fatto che il tecnico l’ha voluto fortemente in azzurro dopo la parentesi al Milan”.