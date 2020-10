Mirko Calemme: “Fabian può andare al Real nel 2021. Llorente non è andato al Bilbao perché i tifosi erano contrari”

Nel corso di “Il Sogno Nel Cuore” su Radio Crc è intervenuto Mirko Calemme, corrispondente di As dall’Italia. “Nel caso Milik hanno torto tutti – ha detto Calemme a Radio Crc – alla fine a sparigliare le carte ci ha pensato la Juve. Prendendo Morata, i bianconeri hanno sbarrato la strada a Milik, diretto a Roma per sostituire Dzeko. Adesso Milik starà in tribuna per tutta la stagione. Un vero peccato”. Secondo Calemme nella prossima estate potrebbe esserci il ritorno del Real Madrid per Fabian Ruiz. “Nel 2021 la priorità del Real sarà Mbappé – ha dichiarato Calemme a Radio Crc – però Florentino è pazzo anche di Fabian. Se non ci fosse stato il Covid, Fabian sarebbe stato ceduto al Real per 70 milioni. Nel caso la crisi economica desse tregua al Real, nella prossima estate potrebbe esserci un’offerta di questo genere”. Per Calemme “Llorente non ha chiuso col Bilbao, perché i tifosi baschi erano contro a un suo ritorno. Callejon è andato a Firenze, perché non voleva allontanarsi troppo da Napoli. Verso fine estate aveva cambiato idea e avrebbe accettato di rinnovare alle condizioni del Napoli. Ma è giusto che gli azzurri abbiano voltato pagina con Lozano e Politano”. Infine un giudizio al mercato del Napoli. “Ottimo e ricco di investimenti. Il Napoli non avrebbe potuto fare di meglio. Lotterà per il vertice”.