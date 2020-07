Mkhitaryan a Roma TV: “Non meritavamo la sconfitta. Sul gol di Insigne c’è stato un calo di concentrazione”

Henrikh Mkhitaryan, centrocampista della Roma, ai microfoni di Roma TV ha commentato il ko subito contro il Napoli:

“Peccato per il risultato, tre sconfitte consecutive ma segnali positivi. Abbiamo giocato meglio che nelle ultime partite, abbiamo perso ma non lo meritavamo. Abbiamo fatto del nostro meglio per tornare in partita dopo lo svantaggio. Ho fatto l’1-1 poi abbiamo avuto delle buone occasioni per passare avanti. C’è stato un calo di concentrazione sul gol di Insigne ma stiamo lavorando duro per tornare alla vittoria.

Serve più un lavoro di testa o di gambe? Penso sia più un lavoro di mentalità. Dobbiamo rimanere calmi e non farci prendere dalla frenesia per come stiamo andando. Mancano ancora tante partite e tutto dipende da noi. Se vinciamo la prima poi abbiamo il potenziale per continuare bene. Questa è una squadra equilibrata e bilanciata. In questi momenti si vedono le vere squadre e noi lo siamo. Ci aiutiamo sempre tra noi anche se il momento è difficile. Sono sicuro che nelle prossime partite se manteniamo la mentalità possiamo vincere.