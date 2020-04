MLS, le ipotesi per la ripresa: non si giocherà prima dell’8 giugno

La MLS , tramite un comunicato ufficiale, ha spiegato quali sono le opzioni per poter portare a giocare la stagione 2020. “La MLS – si legge – sta cercando di capire quale formato applicare per disputare la stagione. Si ipotizza anche una finale di MLS Cup nel mese di dicembre”. Costanti contatti anche con i vari giocatori per capire quale formula possa adattarsi meglio alle disposizioni governative che non permetteranno di scendere in campo prima dell’8 giugno.

Fonte: Tuttomercatoweb.com