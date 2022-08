Modugno: “Osimhen tifa United sin da bambino, in passato ha ammesso che sogna la Premier”

Francesco Modugno, giornalista di Sky Sport, è intervenuto ai microfoni di Radio Goal, in onda su Radio Kiss Kiss Napoli:

“Cristiano Ronaldo al Napoli? Registriamo una forte la pressione e l’insistenza di Jorge Mendes, il procuratore del portoghese, che vuole sistemare il suo assistito quanto prima. Il presidente Aurelio De Laurentiis fa i conti e valuta. Ci sono due presupposti che determinano. In primis, il Napoli non può essere preso per la gola: ha una gestione virtuosa e può permettersi di fare tutte le sue valutazioni del caso: è una cosa che dà forza in ogni trattativa [..]

[..] In seconda istanza c’è da dire che il Napoli ha già una squadra molto forte e, quindi, potrebbero aprirsi riflessioni, chiedendosi cosa aggiunga e cosa tolga l’arrivo di un giocatore come Ronaldo. Cosa succede, se il Manchester United offre 12 milioni di euro a Victor Osimhen come stipendio annuale? Succede che Osimhen va allo United. Ricorderei che il nigeriano, già in passato, ha ammesso che sognava la Premier League. Il Manchester United, inoltre, è il club per il quale tifa sin da bambino”