Modugno: “Venerdi non mi aspetto turnover, ma gestione di Spalletti”

Francesco Modugno, giornalista di Sky Sport, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli nel corso della trasmissione Radio Goal. Ecco le sue parole in merito alle prossime sfide del Napoli:

“Peccato l’infortunio di Raspadori anche perché c’è il Sassuolo e anche da punto di vista sentimentale sarebbe potuto essere un momento speciale per lui, anche perché Spalletti è molto sensibile a questo aspetto per quanto riguarda le ex squadre degli azzurri. È un peccato anche per la Champions perché Giacomo ha dimostrato di essere un giocatore importante in questa competizione. Vedremo con gli esami strumentali l’entità del suo infortunio. Fino a questo momento non c’erano stati grossi problemi per quanto riguarda gli infortuni grazie alla bravura di Spalletti e il suo staff.

Spalletti si arrabbierà, ed è giusto, ma credo che il Napoli possa dare baci e abbracci a questo campionato. Lui fa benissimo a tenere calmi tutti, perché poi potrebbe essere dannoso e apparire anche arrogante. Ma la consapevolezza c’è, questa è una squadra forte che sta raccogliendo quello che merita. Il + 15 proietta questa squadra nella storia, ma è chiaro che Spalletti rallenti e spinga a mantenere tranquillo l’ambiente

Venerdì non mi aspetto un turnover, ma una gestione. Anche se ormai con i 5 cambi cambia un po’ tutto, ma ci sarà una gestione anche perché l’Eintracht Frankfurt è una squadra che gioca.