Moggi: “Ecco chi dovrebbe prendere il Napoli. Vicenda Osimhen? Mi convince poco”

L’ex dirigente di Napoli e Juventus è intervenuto ai microfoni di Televomero, dove ha commentato il momento del Napoli e cosa, secondo lui, la società azzurra dovrebbe fare per tornare ad avere successo:

“Questa stagione sarà molto diversa rispetto a quella precedente. Non si può pretendere dagli azzurri che facciano come nella scorsa annata calcistica. In primo luogo perché la stagione era divisa in due, c’era la pausa per le nazionali e in quella situazione Luciano Spalletti era abituato perché l’aveva vissuta anche in Russia, lì dove il campionato è diviso in due fasi.

Il Napoli, più che un nuovo calciatore, dovrebbe prendere un Direttore Generale che sia esperto di calcio, che lo conosca bene. Un dirigente che sappia gestire i rapporti con la squadra, che sappia fare da tramite tra i calciatori e la società. A me la vicenda Osimhen, ad esempio, convince poco. Perché lasciarlo tanto a lungo in Nigeria? Non sarebbe stato meglio tenerlo in Italia per le cure del caso?”.