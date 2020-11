Moggi: “Il Napoli avrebbe dovuto comunicare a Lega e Figc la volontà di ricorrere contro l’Asl. Azzurri da scudetto”

Durante “Il Sogno Nel Cuore” su Radio Crc è intervenuto Luciano Moggi, ex dg della Juventus.

“Poche chance per il Napoli di ribaltare il verdetto della Corte sportiva d’Appello – ha detto Moggi a Radio Crc – in pratica Sandulli ha accusato il Napoli di aver barato. Per me il Napoli avrebbe dovuto preannunciare a Lega e Figc la volontà di ricorrere contro la decisione dell’Asl di impedire la partenza per Torino. In questo modo il Napoli avrebbe dimostrato la propria buonafede. Questo, purtroppo, non è stato fatto. Adesso è dura sovvertire il verdetto”. Moggi non si è voluto esprimere sulla volontà del presidente della Juventus Andrea Agnelli di rifiutare la richiesta di rinvio inoltrata da De Laurentiis. “Non so che cosa sia siano detti Agnelli e De Laurentiis – ha dichiarato Moggi a Radio Crc – l’unica certezza è che esiste un protocollo e con la decisione della Lega di spedire gli arbitri allo Stadium è stata ribadita la volontà di mantenere Juventus-Napoli nella data fissata in precedenza”. Nonostante la sconfitta a tavolino e il punto di penalità, secondo Moggi “il Napoli è una seria candidata alla vittoria dello scudetto. Per me è la squadra che in questo momento ha più certezze. Juve e Inter, che sulla carta, sarebbero le favorite, non sono ancora riuscite a esprimere il loro potenziale. La Juve deve trovare un’identità, mentre l’Inter dipende troppo da Lukaku”. Il Napoli, invece, viaggia a gonfie vele anche grazie al lavoro di Gattuso. “Gattuso è stato un calciatore vincente – ha detto Moggi a Radio Crc – e ha tutte le carte in regola per diventarlo anche da allenatore. Mi piace il modo con cui riesce a gestire il gruppo. Per me Gattuso è una certezza”. Da Moggi elogi a Osimhen. “Al Napoli serviva un attaccante che desse profondità alla manovra – ha dichiarato Moggi a Radio Crc – grazie al lavoro di Osimhen, anche Lozano è riuscito finalmente a far vedere le sue qualità. Ripeto, per me il Napoli ha parecchie chance di vincere lo scudetto”.