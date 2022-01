Moggi: “Il Napoli è stata la squadra più forte sia in attacco che in difesa”

Luciano Moggi, ex dirigente di Juventus e Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni “Radio Goal”, in onda su Radio Kiss Kiss Napoli: “Sono convinto che se il Napoli riesce a recuperare i suoi giocatori farà vedere a tutti quello che vale. In questo momento ha mezza squadra fuori, manca tutta la spina dorsale. Come si fa a giudicare una squadra così? E come si fa a dire che l’elemento più rappresentativo, Insigne, deve partire? Il Napoli in stagione è stata la squadra più forte sia in difesa che in attacco”.