Moggi: “Il Napoli subisce tanto, la Juventus può fare risultato mercoledì”

Luciano Moggi, ex dirigente della Juventus, ha rilasciato alcune dichiarazioni a “Tutti Convocati” su Radio 24: “Sono finiti gli effetti speciali di Ronaldo e magari gli manca la fantasia di Dybala. La Juve gioca a sprazzi. Chiesa in questo momento è il migliore di tutti. Attualmente deve lottare per la qualificazione Champions. Non credo che il futuro di Pirlo si possa decidere mercoledì. Sono convinto che la Juventus farà una bella partita. Il Napoli subisce tanto, probabilmente i bianconeri possono adattarsi bene e fare risultato. Se voi andate oggi in qualsiasi casa troverete sicuramente più gente di 7-8 persone. E’ venuta fuori una cosa eclatante perchè erano calciatori della Juventus a cena. Io non li avrei messi fuori rosa. Li avrei multati, ma li avrei messi in campo. Gattuso si sa che non sarà più l’allenatore del Napoli. Non ha mai avuto la squadra completamente a disposizione. Tenete conto che quando i giocatori rientrano da un infortunio ci mettono un po’ a tornare in forma. Quello che ha fatto Gattuso in questo momento è da rispettare, è il massimo che può fare lottare per la Champions. Quando uno viene colpito dal Covid ha un rendimento da attenzionare per 20-30 giorni, lascia degli strascichi. Allegri? Sono della teoria che le minestre riscaldate non vanno bene. Detto questo penso che Max possa ritornare alla Juventus come quando io ripresi Lippi. Ci vuole una società dietro che lo aiuti. Ci vuole unione d’intenti, altrimenti c’è confusione. Quando hai giocatori come Chiesa e Kulusevski a sinistra con Ronaldo spesso davanti, non avendo un centrocampo idoneo, crei confusione. Bernardeschi? Gli manca solo di giocare in porta”.