Monchi rivela un regalo che Maradona gli fece anni fa: “Era un uomo buono”

L’ex dirigente della Roma ed attuale ds del Siviglia Carlos Monchi ha parlato cosi ai microfoni di ESPN:

“Diego era una persona buona con gli altri, ma non molto con se stesso. Mi è rimasta impressa la sua grandezza. Una volta entrai nello spogliatoio per chiedergli una foto, lui fu molto disponibile. In un’altra occasione gli dissi che andavo in giro con un Rolex falso perché non avevo soldi per comprarne uno autentico. Dopo cena mi regalò un Cartier vero, era fatto così. Carlos Bilardo è stato il mio maestro. Quando si perdeva era un dramma e purtroppo, quando il Siviglia perde, ancora oggi me la prendo. Grazie a Diego e Carlos ho imparato ad essere un vincente e cerco di trasmetterlo agli altri. Vincere è la cosa più bella che esista nel calcio“.