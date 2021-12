Mondiale ogni 2 anni, la FIFA pubblica i risultati di un sondaggio: entusiasmo in India e Africa, fredda l’Europa

La FIFA continua a portare avanti la sua idea di disputare un Mondiale ogni due anni, nonostante la ferma opposizione di quasi tutte le Confederazioni. Oggi, il massimo organismo calcistico ha pubblicato i risultati di alcuni sondaggi, che mostrano come la maggioranza dei tifosi sarebbe favorevole al progetto, a condizione però che non aumenti il numero degli impegni dei giocatori.

Delle 30.390 persone che hanno partecipato all’indagine, il 63,7% vorrebbe vedere i Mondiali maschili ogni due anni, il 52,4% quelli femminili. La fascia di età che accoglierebbe in modo più positivo la novità è quella dei 25-34 anni, mentre quella meno convinta è la fascia degli over 55. L’idea del Mondiale ogni due anni piace in particolare nel continente africano (76%), seguito dall’Asia (66%). I Paesi più interessati sono Turchia (87%), India (85%) e Sudafrica (85%). Percentuali più basse invece in Inghilterra (52%), Germania (42%) e Francia (40%).

Fonte: TMW