Mondiale per club, Juventus in vantaggio sul Napoli per il secondo posto

Il Consiglio Fifa, secondo quanto riporta la Gazzetta dello Sport, ha preso la decisione finale su quali squadre potranno giocare il Mondiale per club a 32 squadre che prenderà il via nell’estate del 2025 negli Usa. Come previsto, sarà il ranking Uefa a stabilire chi prenderà parte alla competizione per l’Europa, più in particolare i risultati che le squadre hanno ottenuto in Champions dal 2021 in poi. Un ranking, però, con qualche aggiustamento, visto che sono cambiati alcuni criteri per stabilire il punteggio.

Il ranking, infatti, viene infatti calcolato dalla Uefa considerando 2 punti a vittoria, 1 per il pari, 4 di bonus per la partecipazione, 5 per la qualificazione agli ottavi, 1 per la qualificazione ai quarti, 1 per le semifinali e 1 per la finale. Invece sembra che la Fifa calcolerà 3 punti per ogni vittoria e per ogni passaggio di turno, mentre per i match finiti in pareggio continuerà a essere assegnato un punto. Da stabilire, invece, se continueranno a essere calcolati i punti bonus e quelli per la partecipazione.

In ogni caso, al momento, seguendo il ranking, sicure squadre partecipanti, tra le 12 che rappresenteranno l’Europa, ci sono Inter, Manchester City, Real Madrid, Chelsea, Bayern Monaco, Psg, Benfica e Porto, con la seconda italiana che sarà una tra Juventus e Napoli, con i bianconeri al momento in vantaggio.

Le altre 3 usciranno dal ballottaggio tra Borussia Dortmund e Lipsia, Barcellona e Atletico Madrid più la vincitrice della Champions League 2024. Se quest’ultima rientrasse in quelle già qualificate, si andrebbe a scalare nel ranking (c’è il Salisburgo in prima fila). La regola stabilisce infatti che ci possano essere solo 2 squadre per Paese e 3 solo tramite vittoria di quella che una volta era chiamata Coppa dei Campioni. Per esempio, se l’Arsenal dovesse vincere la Champions, l’Inghilterra avrebbe 3 squadre.

Il ranking aggiornato prendendo in considerazione i punti Uefa (solo in Champions League) degli ultimi quattro anni. Sono escluse le quattro squadre che saranno qualificate di diritto al Mondiale per Club 2025 (Chelsea, Real Madrid, Manchester City e la vincente della Champions 2023/24):

POS SQUADRA PUNTI 2023/24 PUNTI TOTALI

1 Bayern M. 20.000 100.000

2 PSG 15.000 77.000

3 INTER 18.000 74.000

4 DORTMUND 17.000 67.000

5 Porto 17.000 66.000

6 Atletico M. 19.000 62.000

6 Lipsia 17.000 61.000

6 Barcellona 17.000 55.000

9 Benfica 7.000 52.000

10 JUVENTUS 47.000

11 NAPOLI 16.000 41.000

11 MILAN 10.000 41.000

13 Salisburgo 7.000 40.000

14 Ajax 39.000

15 Shakhtar D. 10.000 35.000

16 LAZIO 16.000 33.000