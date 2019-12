Mondiale per club, Liverpool in finale con fatica. Decide Firmino

È il Liverpool la seconda finalista del Mondiale per Club. La squadra di Jurgen Klopp ha infatti vinto in semifinale contro i messicani del Monterrey faticando e portando a casa il pass per l’atto conclusivo della manifestazione solo allo scadere. Inglesi in vantaggio dopo 12 minuti con Keità bravo a farsi trovare pronto sul filtrante si Salah e battere Barovero da pochi passi. Il vantaggio dura una manciata di minuti con Funes Mori, bravo e lesto, che trova la rete in mischia dopo un salvataggio di Alisson. La gara resta in equilibrio fino al novantesimo con lo spettro dei tempi supplementari che si avvicina sempre più. Tocca a Roberto Firmino nel primo minuto di recupero far esplodere la gioia Reds: il brasiliano approfitta di un cross basso di Alexander-Arnold per battere nuovamente Barovero e regalare la finale. Sabato sarà quindi Flamengo-Liverpool per decidere la squadra che si laureerà campione del Mondo.