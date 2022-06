La Fifa ha deciso che l’Ecuador giocherà il Mondiale di Qatar 2022. Sfuman così le, a dir la verità poche, speranze dell’Italia di ottenere il ripescaggio alla massima rassegna calcistica. La Commissione Disciplinare ha respinto il ricorso il ricorso del Cile sul calciatore Byron Castillo. Secondo i cileni. Castillo, utilizzato in diverse partite durante la fase di qualificazione, non poteva essere schierato in quanto nato in Colombia.