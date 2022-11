Mondiali, Argentina-Messico 2-0: 73 minuti per Lozano

L’Argentina rialza la testa ai Mondiali 2022. Dopo il clamoroso passo falso con l’Arabia Saudita all’esordio, la squadra di Scaloni batte 2-0 il Messico e si rimette in carreggiata per conquistare un posto agli ottavi. Con tanta aggressività e poca precisione, al Lusail Stadium il primo tempo si chiude senza tiri in porta dell’Albiceleste. Nella ripresa poi Messi (64′) sblocca la gara con una rasoiata di sinistro dal limite e Fernandez (87′) mette il risultato in cassaforte con un gran destro a giro. Lozano è stato sostituito al 73′.