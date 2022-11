Mondiali, Belgio-Canada 1-0: Batshuayi decisivo, Courtois ha parato un rigore

Successo all’esordio ai Mondiali 2022 per il Belgio di Martinez che nella prima giornata del Gruppo F ha battuto 1-0 il Canada. All’Ahmad bin Ali Stadium, i Diavoli Rossi hanno avuto la meglio in una gara sofferta per tutti i novanta minuti con il Canada padrone del gioco, ma spuntato in attacco. La grande occasione i “Canucks” l’hanno sprecata all’11’ quando Davies si è fatto parare un rigore da Courtois, poi poco prima dell’intervallo è arrivata la ripartenza decisiva di Batshuayi con il gol da tre punti. Proteste canadesi per due calci di rigore non concessi dall’arbitro Sikazwe.