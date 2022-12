Brutta notizie per la Corea del Nord. Nella sessione di allenamento di quest’oggi, aperta alla stampa, il difensore del Napoli Kim Min-Jae non era presente. Già nella partita contro il Ghana la sua presenza era in dubbio, evidentemente i problemi fisici sono stati più gravi del previsto. A questo punto a serio rischio la sua presenza contro il Portogallo per l’ultima gara del girone.