Chiude in bellezza l’Olanda di Louis van Gaal, che passeggia contro un Qatar remissivo, vincendo 2-0 con una rete per tempo: Gakpo, al terzo gol in altrettante gare nei Mondiali, e de Jong firmano la vittoria che vale il primo posto nel girone. Gli oranje chiudono con 7 punti, davanti al Senegal, e ora attendono negli ottavi la seconda del girone dell’Inghilterra. Terzo ko e zero punti per i padroni di casa, mai pericolosi.