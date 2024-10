Montella: “Scudetto? Il Napoli di Conte lo contenderà all’Inter fino alla fine”

Vincenzo Montella, ex attaccante e allenatore della Roma, attualmente c.t. della Turchia, ha rilasciato alcune dichiarazioni a La Gazzetta dello Sport:

Che ne pensa dei due gol di Yildiz contro l’Inter?

“Sono contento per lui, ha dato risposte. In Turchia se ne parla parecchio: lo merita. La posizione? Per me deve partire da sinistra come sta facendo adesso. Forse gli piace di più giocare da seconda punta, ma in quel ruolo è devastante”.

Conte: si aspettava un impatto simile al Napoli?

“Antonio ha una storia personale nota e importantissima. In pochi riescono come lui a dare subito la giusta mentalità, alzare l’asticella, creare gruppi granitici. Tra i tecnici, lui più di tutti sa cambiare il corso delle partite con le sue scelte”.

Le prossime tre gare possono rappresentare il trampolino per lottare per lo scudetto?

“Al di là di queste partite, il Napoli lotterà con l’Inter fino alla fine. E non lo dico per mettergli pressione ma per fargli un complimento”.

La rosa è all’altezza dell’impresa?

“Non è molto ampia, ma avere una sola competizione è un vantaggio. Poi dipenderà dalle variabili: infortuni e stato di forma nei momenti decisivi”.

Ma serve il vero Lukaku…

“Se sta bene sposta gli equilibri. Se sale la sua condizione salgono pure le ambizioni del Napoli”.

Un commento sul momento della Roma.

“Negli ultimi tempi mi sembrava di rivedere il clima del 2001, poi si è sfaldato tutto. Senza tifosi, non c’è Roma e bisogna anzitutto recuperare il rapporto con loro. Chi vive Roma e la Roma lo sa”.

Se dovessero chiamarla per sostituire Juric?

“Sono felice in Turchia, ma sarei in imbarazzo. Come chiunque fosse chiamato da un club dove ha vissuto buona parte della sua carriera e lasciato un pezzo di cuore”.