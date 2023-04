Montella su Milan-Napoli: “Credo che il ritorno di Osimhen sposterà l’equilibrio della partita”

Vincenzo Montella ha rilasciato una intervista alla ‘Gazzetta dello Sport’ alla vigilia diNapoli-Milan, ritorno dei quarti di finale di Champions League. “Sono contento perché passerà un’italiana. E’ una sfida tutta nuova, il vantaggio dell’andata si annulla. E mi aspetto anche uno stadio Maradona strapieno e che canterà dall’inizio alla fine”, ha detto Montella che prosegue. “Il ritorno di Osimhen credo sposterà l’equilibrio della partita. Per come attacca la profondità, per come riempie l’area e per le abilità nel gioco aereo. E poi perché aiuta la squadra anche quando la palla è degli altri: se non c’è, manca. Se c’è, sempre che sia in condizioni ideali, incide. Con lui il Napoli si riconosce di più, cambia il suo modo di giocare, come cambierà di conseguenza per il Milan”.