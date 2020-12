Montervino: “Ha ragione Gattuso, l’arbitro avrebbe dovuto capire il momento”

Francesco Montervino, ex calciatore del Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni durante la trasmissione sportiva Radio Goal su Radio Kiss Kiss Napoli: “Quello che ha fatto Insigne è sbagliato e su questo non ci piove ma è una cosa che succede sempre. Non c’è un giocatore che non mandi a quel Paese un arbitro. Non ho mai preso un rosso diretto per aver mandato a quel paese un arbitro. Lo fanno tutti i giocatori di tutte le serie. Poi l’arbitro decide di prendere i provvedimenti. Quello che ha fatto ieri Insigne, lo fanno tutti. Ha ragione Gattuso. L’arbitro avrebbe dovuto capire il momento. Al di là di giusto e sbagliato. Ci sta che i calciatori dell’Inter mettano sotto pressione l’arbitro. Lo avrei fatto pure io. Ci sono arbitri che se ne fregano e arbitri che sono attenti a tutto. Sicuramente è un errore quello di Insigne ma non esiste il fatto che si dica che lui non abbia autorità”.