Montervino: “Napoli, punto d’oro che può essere determinante nella corsa scudetto”

Francesco Montervino, ex centrocampista del Napoli in cui ha giocato dal 2003 al 2009, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Radio Goal su Radio Kiss Kiss Napoli: “Cagliari-Napoli? Si poteva immaginare che la partita si potesse sviluppare in questo modo. Bisogna fare una valutazione importante, il Napoli ha portato a casa un punto che può rivelarsi determinante nella corsa scudetto. Bisogna considerare la situazione ambientale, quella climatica, le tante assenze, quello di ieri è un punto d’oro. Il Napoli non deve cambiare il suo modo di fare calcio. Gli azzurri hanno sempre improntato le partite sulla qualità tecnica e cambiare questa mentalità può portare delle difficoltà come quelle di ieri. Sicuramente non avendo tanti giocatori di qualità in campo Spalletti ha deciso di giocare in questo modo. In altre circostanze il Napoli questa partita l’avrebbe persa. Nel calcio di oggi, con tutte queste partite ravvicinate, è impossibile pensare che si possano fare 10 partite con la stessa squadra. Si parla di rose ampie e di qualità proprio per sopperire alla stanchezza. Oggi però dico che il Napoli sta crescendo partita dopo partita. Vedo il bicchiere mezzo pieno visto anche la situazione difficile con la quale è arrivata a Cagliari, certe partite meglio non vincerle che perderle. Non mi aspettavo che si giocasse in quella maniera ieri. Immagino che queste scelte siano state dettate dalle condizioni fisiche precarie di Fabian, Osimhen e Ounas, che quando sono entrati hanno fatto la differenza”.