Montervino: “Rispetto al passato, il Napoli ha affrontato bene il calo fisiologico”

Francesco Montervino, ex capitano del Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Radio Goal su Radio Kiss Kiss Napoli: “Il Napoli ha avuto un calo fisiologico, ma rispetto agli altri anni non c’è stato nessun muso lungo all’interno dello spogliatoio. C’è stato un gran lavoro da parte del gruppo per non pensare a tutto ciò che c’era fuori ed in tal senso ha fatto un grandissimo lavoro Spalletti. I cali sono fisiologici, ma se li affronti senza dargli troppo peso ne vieni fuori come ha fatto il Napoli. Anche le seconde linee hanno dimostrato il loro valore”.