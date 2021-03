Monti: “Contro Milan, Juve e Roma servono almeno 5 punti”

Nel corso di ‘Arena Maradona’ su Radio Crc è intervenuto Gianluca Monti, giornalista e opinionista tv. “Nelle prossime tre trasferte il Napoli dovrebbe conquistare almeno cinque punti – ha detto Monti a Radio Crc – se potessi scegliere, piazzerei una vittoria a Roma. La gara con la Juve va considerata un jolly. Il Napoli se la può giocare anche a Milano. Considero l’organico azzurro inferiore solo a quelli di Inter e Juve”. Un commento sulle voci sulla possibilità di entrare in corsa per Belotti, che starebbe pensando di lasciare il Torino. “Dopo i soldi spesi per Osimhen e Petagna e dopo il rinnovo di Mertens – ha detto Monti a Radio Crc – non credo che il Napoli possa ingaggiare un’altra punta centrale”.