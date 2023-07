Monti: “Garcia è il giusto profilo per il Napoli, difficile fare paragoni con gli scorsi anni”

Il giornalista Gianluca Monti ha parlato ai microfoni di Radio Punto Nuovo, dove ha commentato la situazione di Osimhen e l’arrivo di Rudi Garcia:

“Difficile dire no alle offerte che arrivano dall’Arabia Saudita, per quanto andare a giocare lì significherebbe uscire dai radar. Nel caso di Osimhen o di altri calciatori, però, ci sarebbe sempre il tempo di tornare nel grande calcio e di farlo con una valigia piena di soldi. Questi contratti da nababbi, non sono impossibili da sciogliere e a volte sono utili ai calciatori per 1-2 anni super retribuiti. Ancora nessun erede di Kim? Difficile fare paragoni con la scorsa stagione, dove il Napoli arrivava a Castel di Sangro già con l’erede di Koulibaly. Il nuovo difensore non deve essere per forza qualcuno che giochi 50 partite l’anno, basta anche un elemento solido. Arriverà un nuovo buon difensore, ma è difficile pescare un secondo jolly dal mazzo. Si giocherà il posto con quelli che ci sono già. Situazione Zielinski e Lozano? De Laurentiis ha sottolineato la deadline del 12 agosto, perché il Napoli poi non è una squadra abituata e fortunata nei colpi dell’ultim’ora. Prima dell’inizio del campionato, il Napoli dovrà essere teoricamente completo, definendo anche le conferme di Zielinski e di Lozano o i loro eventuali addii. Garcia? È il giusto low-profile dopo la vicenda Spalletti. Garcia ha fatto capire che non stravolgerà l’anima di questa squadra, che vuole essere competitiva anche in Champions League”.