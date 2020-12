Monza, Balotelli per 400 mila euro. Galliani: “Raiola non ha preso commissioni, ultima chiamata per SuperMario”

Secondo quanto riferito dalla ‘Gazzetta dello Sport‘, il Monza ha ingaggiato Mario Balotelli che ha firmato un contratto di 400 mila euro. Nel contratto ci sono due tipi di bonus: uno legato alle presenze e un altro alla promozione in Serie A. Importante anche il fatto che Raiola abbia rinunciato a ogni commissione e che tra SuperMario e Galliani ci sia una lunga amicizia. L’ad del Monza ha parlato ai microfoni dell’ANSA: “L’ho bacchettato molto, gli ho detto che questa è veramente l’ultima, l’ultima, l’ultima chiamata. Gli voglio bene. Mario è un giocatore che con i mezzi tecnici e fisici che ha doveva fare molto di più. Ha fatto intravedere qualità eccelse, non si capisce perché non possa andare avanti. Ha solo 30 anni.Il presidente Berlusconi è entusiasta – ha assicurato Galliani – Era molto felice, gli ho passato Mario al telefono e ci ha parlato. Poi se saremo felici entrambi si andrà avanti. Il ragazzo si è comportato molto bene, da amico: ha accettato una parte fissa bassa con variabili legate alle presenze e alla promozione in A. E si è comportato molto bene anche il suo agente Raiola, che non ha preso commissioni. Mario ha rinunciato a un contratto molto importante che poteva avere in Brasile, a Rio de Janeiro con il Vasco da Gama. Adesso ci vorrà qualche settimana perché è fermo da un po’, la palla passa all’allenatore. Finotto si è rotto il crociato, noi avevamo solo una prima punta e ne cercavo un’altra: l’ho trovata in Mario Balotelli”.