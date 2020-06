Monza, Galliani: “In caso di Serie A, aumenteremo la capienza dello stadio a 25 mila posti”

Le ambizioni del Monza non si frenano alla squadra e coinvolgono anche lo stadio ‘Brianteo’. In conferenza stampa Adriano Galliani, amministratore delegato del club, ha spiegato i progetti in cantiere: “Manterremo la tribuna principale, se non fosse solo per i vincoli architettonici che ha, avvicineremo però il campo da gioco agli spalti degli spettatori – riporta mbnews.it -. Le altre tribune verranno rifatte più vicine anch’esse al campo da gioco e ci sarà una copertura a forma di C. Il rendering è già pronto, ma non lo abbiamo ancora mostrato neppure al comune, anche per una questione scaramantica. Aspettiamo di capire come andrà il campionato. La nuova capienza, in caso di Serie A, sarà Invece da 22-25mila spettatori”.

Fonte: Tuttomercatoweb.com