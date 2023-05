Monza-Napoli 2-0, le pagelle di IamNaples.it: sconfitta indolore

Il Napoli trova la quarta sconfitta stagionale all’U-Power Stadium contro il Monza per 2-0. Decisivi i gol di Dany Mota e Andrea Petagna. Si tratta della prima sconfitta in trasferta dal 6 gennaio scorso con l’Inter per 1-0. Prestazione non esaltante degli azzurri, prevedibile dopo tanti giorni di meritati festeggiamenti. Spalletti ha concesso anche spazio a chi aveva giocato meno fin qui, come Bereszynski e Zerbin. Di seguito, le pagelle di IamNaples.it.

Gollini 6,5: Effettua delle buone parate, sui due gol subiti può fare poco, non vedendo partire nemmeno il tiro di Petagna sul raddoppio coperto da Juan Jesus.

Bereszynski 5: Prima presenza con la maglia del Napoli in Serie A, viene messo spesso in difficoltà dal suo lato, ma spinge creando pericoli. Dubbi per un presunto fallo non fischiato nell’area del Monza. Dal 62′ Di Lorenzo 6: La sua presenza dà molta sicurezza ai suoi compagni in zona difensiva e offensiva. E’ protagonista di ottimi recuperi.

Rrahmani 5,5: Se esposto viene messo in difficoltà dagli attaccanti avversari, com’è successo in diverse occasioni. Può far male a Di Gregorio nel primo tempo, ma colpisce male.

Juan Jesus 5: Soffre molto la fisicità e la tecnica di Petagna, sbaglia in occasione del secondo gol concedendo troppo spazio al suo ex compagno di squadra.

Olivera 6: Fa il suo dovere in fase offensiva e difensiva, scambia bene il pallone con Zielinski e si propone in avanti anche con una certa continuità. Il gol di testa gli viene negato solo da un ottimo Di Gregorio.

Anguissa 5,5: Fa fatica in mezzo al campo a contenere le sgroppate dei terribili centrocampisti di Palladino. Di Gregorio nel primo tempo gli nega il gol, nella ripresa troppo generoso sottoporta. Partita che non macchia una stagione superlativa e vale anche per i suoi compagni. Dal 62′ Raspadori 6: Impatto positivo sulla partita, la posizione da trequartista gli si addice, ma non trova la zampata giusta per far male al Monza.

Lobotka 5,5: Torna titolare, ma non riesce a rendere il giro palla del Napoli molto pulito, anche per merito degli avversari. E’ anche bravo in copertura quando il Monza riparte.

Zielinski 6: Prestazione positiva anche se manca il sussulto decisivo, ha diverse occasioni -soprattutto a inizio match- e crea tantissimo gioco poco sfruttato dagli attaccanti. Impegna anche Di Gregorio verso la fine. Dal 79′ Simeone s.v.

Elmas 5,5: Tanti errori che ne condizionano la prestazione, quando si accentra finisce troppo nella confusione trovando pochissimo spazio. Può fare molto di più. Dal 62′ Politano 6: Torna in campo dopo l’infortunio ed è una bella notizia, dimostrando di essere in palla e candidandosi a una maglia da titolare con l’Inter.

Osimhen 5,5: Rigore solare non assegnato per un fallo di Pessina nei suoi confronti, gli arrivano pochissimi palloni per far male a Di Gregorio.

Zerbin 5,5: Spalletti gli concede una bella chance dal primo minuto e lui non la sfrutta, pagando anche la forma poco brillante della squadra dopo i tanti festeggiamenti. Accumula minuti da campione d’Italia. Dal 46′ Kvaratskhelia 6: Ne servono sempre tre per farlo, le sue giocate sono una delizia per gli occhi, anche se non portano ad assist vincenti o gol.

Nico Bastone