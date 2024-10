Morata: “Dobbiamo avere lucidità, non mi preoccupa la classifica”

L’attaccante del Milan Alvaro Morata ha parlato in conferenza stampa dopo Milan-Napoli. Ecco quanto sottolineato da IamNaples.it:

“Il calcio è così, ci sono momenti in cui la palla non entra, abbiamo giocato contro una squadra prima in classifica, che ha saputo gestire con esperienza le fasi in cui erano davanti. Da domani mattina dobbiamo andare avanti, non mi preoccupa la classifica, abbiamo iniziato da poco, ci sono tanti momenti in cui le cose non girano per noi, non è solo fortuna. Dobbiamo continuare a lavorare, verificare ciò che abbiamo fatto bene e ciò che abbiamo sbagliato. Abbiamo messo intensità, voglia di vincere, abbiamo subito due gol, dobbiamo essere pronti a tutti i momenti delle partite, sono orgoglioso del fatto che tutti quelli che hanno giocato hanno lasciato in campo mettendoci intensità, dobbiamo essere positivi. Capiamo meglio le partite, i momenti, abbiamo giocato contro il Napoli capolista, dobbiamo avere più lucidità, sono orgoglioso dei miei compagni. Bisogna rimetterci domani a lavorare tutti insieme”

Dal nostro inviato a Milano Ciro Troise