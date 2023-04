Moratti: “Il Napoli può vincere Scudetto e Champions, Kim come Samuel”

Massimo Moratti, ex presidente dell’Inter, ha rilasciato un’intervista a “Radio Goal”, trasmissione in onda su Radio Kiss Kiss Napoli: “Quest’Inter ha perso troppo quest’anno e mi spaventa un po’ la cosa. Protesta al Maradona? Forse la fanno per il caro biglietti, bisogna capire che rapporti ci sono tra alcuni tifosi e la società. Io non ho mai avuto un bel rapporto con la Curva del Meazza, ma non mi hanno mai creato casini. Il Napoli è la squadra che può puntare alla vittoria sia del campionato che della Champions. Abbiamo tre squadre italiane ai quarti, ma vuoi vedere che male male il calcio italiano non è? Kim come Lucio? Kim è un ottimo giocatore, mi ricorda molto Walter Samuel e poi ha il carattere giusto. Kvaratskhelia o Osimhen? Se dovessi sceglierne uno prenderei Osimhen”.