Moratti: “Napoli e Milan vanno veloci, i partenopei hanno una struttura forte”

Massimo Moratti, ex presidente dell’Inter, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Il Mattino in cui ha parlato anche dell’imminente sfida tra Napoli e Inter: “Le sfide tra Napoli e Inter sono sempre state molto belle. Napoli e Milan anno veloci. Ma che siano lassù proprio loro due non mi stupisce. Il Napoli ha una struttura forte, il Milan ogni anno ci sorprende ma credo che alla fine dobbiamo smettere di sorprenderci. Per questo, l’Inter non può perdere terreno nello scontro diretto di domenica prossima. Maradona era un supercampione in campo, lealissimo come persona. Come un perfetto sudamericano era espansivo e sincero, io e lui abbiamo avuto un buon rapporto. Era un piacere trascorrere del tempo insieme, per parlare di calcio e non solo di calcio. Potevo chiamarlo come allenatore all’Inter? Beh, era già occupata da altre persone di un certo spessore proprio come lui”.