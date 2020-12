Moratti snobba il Napoli: “Per lo Scudetto lotta a tre fra Milan, Inter e Juventus”

Un’intervista dove l’ex presidente dell’Inter Massimo Moratti, ha snobbato il Napoli per la corsa allo scudetto. Intervistato da radio anch’io Sport l’ex dirigente nerazzurro ha parlato dello Scudetto. Ecco quanto evidenziato da IamNaples: “Il Milan è sorprendente e sta giocando molto bene, anche ieri ha avuto una partita difficile, ma l’ha raddrizzata. Senza Ibrahimovic, che quando non c’è si pensa possa essere utile e invece se non c’è capisci che è indispensabile”.

INTER E JUVENTUS – “La Juventus fa sempre paura. L’Inter dovrebbe avere proprio la spinta di carattere. Quel che deve distinguere la squadra è la grande voglia di vincere, il cuore. L’allenatore è bravo, se si calma. Altrimenti non vince niente. L’ora o mai più non c’è ma certamente non vincendo ci sarebbero polemiche che non facilitano”.