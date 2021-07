Moreno Roggi: “Spalletti perfetto per Napoli, si troverà bene”

Si parla di allenatori con Moreno Roggi, da una vita nel calcio prima come giocatore e poi come agente. Si parla da Spalletti. “Ha ricaricato le batterie – dice a Tuttomercatoweb.com – è pronto per una nuova grande avventura a Napoli, dove la passionalità con cui viene vissuto il calcio gli darà una gran carica. Lo accoglieranno bene e farà ottime cose. Sa tirar fuori il meglio dai giocatori ed è il miglior allenatore che potessero scegliere”.

Come sarà il rapporto con De Laurentiis?

“Per me si troverà bene. Se Spalletti è andato al Napoli è perchè è convinto che i risultati arriveranno; ripeto, è una piazza bella e stimolante per lui”.

Italiano alla Fiorentina come lo giudica?

“A volte si vuol fare una cosa e poi si è costretti a farne un ‘altra. E si scopre che quella fatta non è semplicemente di riserva ma anzi si rivela perfetta. E Italiano lo è, perchè è giovane e fa giocar bene la squadra. In più ha voluto fortemente la Fiorentina e questo è un fatto che i tifosi terranno in considerazione. Farà grandi cose”.

Tra gli allenatori emergenti chi segnala?

“Paci (ora la Pordenone,ndr). Anche lui farà grandi cose. Ha carattere, voglia, dedizione e conoscenza della materia”.