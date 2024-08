Moro: “Difficile credere alla sconfitta per 3-0, purtroppo non è andata bene”

Nikola Moro, centrocampista del Bologna, ha parlato in conferenza stampa dopo la sconfitta contro il Napoli per 3-0:

“Difficile credere che abbiamo perso 3-0. Nel primo tempo abbiamo avuto un buon possesso palla. Siamo stati bravi fino ad un certo punto. Poi dopo i gol non siamo rientrati in partita. Vogliamo fare meglio. Dobbiamo fare gol. Ogni partita è importante per noi, vogliamo vincere sempre. In ritiro ho fatto di tutto per giocare. Se il mister punta su di me sono felice di trovare spazio. Purtroppo non è andata bene, dispiace. Dobbiamo verticalizzare di più. Il Napoli è forte”.