Morte Maradona, Aglietti: “Se ne è andato il più grande di tutti”

Alfredo Aglietti, tecnico del Chievo Verona ed ex giocatore del Napoli, ha speso alcune parole su Maradona in conferenza stampa, in vista del match contro il Lecce:

“Se ne è andato il più grande di tutti, un calciatore che non penso rivedremo per tanti tanti anni. Io sono arrivato a Napoli poco dopo di lui, ma si respiravano ancora le gesta che aveva fatto: per la città e per i napoletani è stato qualcosa di irrealizzabile, nessun altro giocatore potrà avere con la città e la gente l’impatto e l’amore che ha avuto lui. La vita che ha fatto ha avuto il suo peso, ma la sua scomparsa è stata una tragedia”.