Morte Maradona, De Paul: “In lacrime all’intervallo in Coppa Italia con la Fiorentina, non potevo crederci…”

Intervistato dal Corriere dello Sport, il centrocampista argentino dell’Udinese Rodrigo De Paul ha parlato dell’addio di Maradona: “Sogno di vincere il mondiale 2022 in Qatar per dedicarlo a lui. Me l’hanno detto nell’intervallo della gara di Coppa Italia con la Fiorentina, non potevo crederci. Non è stato possibile trattenere le lacrime, la mia generazione è nata col mito delle sue vittorie: non l’abbiamo visto dal vivo, ma sappiamo ciò che ha fatto per noi. Una volta ho mangiato con lui perché avevamo un amico in comune. Gli ho regalato una mia maglia del Racing. Potete immaginare la mia emozione.

E’ la storia, ricorderò sempre le immagini dell’86’ gli inglesi ci avevano rubato le Malvinas ed erano morti tanti argentini. I suoi gol contro l’Inghilterra hanno risollevato una nazione. Diego era eccezionale, lo dicono i tanti colleghi che hanno diviso lo spogliatoio con lui. Sognavo di essere un calciatore per emularlo, sapevo che era impossibile ma era comunque un esempio perché nato in un quartiere povero e diventato il più forte al mondo. Dovrò onorare il 10 che portava”.