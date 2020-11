Prima della seduta di allenamento odierna, il Barcellona ha osservato un minuto di silenzio in memoria di Diego Armando Maradona. Un momento toccante per tutti, in particolare per il connazionale Lionel Messi, che del Diez è stato probabilmente l’erede meno “umano”, per le vittorie e gli straordinari numeri in campo. Il profilo Twitter del Barcellona ha catturato l’attimo in cui la Pulce, con il capo chino, ha riservato il suo intimo pensiero al più grande di tutti.