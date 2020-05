Morto John Peter Sloan, era un grande tifoso del Napoli

Era nato a Birmingham, nel cuore dell’Inghilterra. Ma da tempo era un grande tifoso del Napoli. È questo l’aneddoto che non tutti conoscevano su John Peter Sloan, il popolare insegnante d’Inglese morto oggi a 51 anni per una grave crisi respiratoria.

L’autore di English zero, che così tanto ha spopolato in Italia, aveva una profonda passione per gli azzurri. «Io sono tifoso del Napoli perché anni fa quando facevo il cantante ero anche sulle navi e se lavori sulle navi l’equipaggio è sempre napoletano. Mi hanno convertito. E infatti ancora adesso ho gli amici più importanti a Napoli. La mia squadra inglese è il Birmingham» disse qualche tempo fa a Radio Kiss Kiss Napoli. Frequenti erano le apparizioni di Sloan a “Quelli che il calcio” proprio in qualità di tifoso partenopeo. Segno che l’amore per la maglia azzurra non ha limiti.

fonte: ilmattino.it