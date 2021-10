Mourinho a Dazn: “Il Napoli non è una sorpresa per me. In Serie A giochiamo sempre aggressivi”

Il tecnico della Roma José Mourinho è intervenuto ai microfoni di Dazn prima della sfida di oggi contro il Napoli: “Il Napoli non è una sorpresa per me. Mi aspettavo un grande campionato da parte loro. La partenza è sempre imprevedibile, ma un campionato importante me lo aspettavo perché è una squadra forte con un allenatore forte. Noi in Serie A giochiamo sempre aggressivi, anche quando abbiamo perso abbiamo fatto così. Dobbiamo rispettare la qualità di Insigne, Di Lorenzo e Mario Rui, ma anche loro avranno l’umiltà di sapere che abbiamo calciatori forti. Zaniolo? Per me ha novanta minuti, però vediamo“.