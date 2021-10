Mourinho a DAZN: “Potevano vincere entrambe le squadre. Insigne? E’ pesante, ma vado a casa con la sua maglietta”

Josè Mourinho, allenatore della Roma, ha parlato a DAZN dopo il pari col Napoli: “Mi è sembrata una partita di alto livello. Fosse finita 1-0 per noi o per loro sarebbe andata bene. Gara intensa, con rispetto degli avversari. Ho visto un grande sforzo nelle difese. I terzini stanno migliorando. Veretout e Cristante hanno dato una buona copertura. Zaniolo e Mkhitaryan hanno chiuso bene. Pellegrini si e’ abbassato bene su Fabian Ruiz. Noi abbiamo avuto le nostre occasioni, ma anche loro. Partita tosta, con due allenatori espulsi. Non ho detto niente all’arbitro, non gli ho detto di andare a fare una passeggiata. L’arbitro e’ stato positivo ed equilibrato. Nessuno di noi va a casa felice, ma il risultato e’ giusto. Dopo una cag*ta come quella fatta in Conference League, non era facile tornare subito in campo contro il Napoli che e’ davvero forte. Loro volevano vincere, ma anche noi. I 5 ragazzi in Tribuna? Sono cose di spogliatoio. E’ un messaggio importante, interno. Non sono giocatore con una croce sulla faccia, conto di recuperarli. Abbiamo avuto piu’ controllo nella partita con la Juve. Mi e’ piaciuta la personalita’ vista contro la Juve, nel gioco dal basso. Contro il Napoli abbiamo controllato tra virgolette le uscite in profondita’, non e’ facile gestire Osimhen. La mia squadra mi piace veramente, c’e’ materiale umano su cui lavorare. Abbiamo affrontato una delle 4 squadre italiane piu’ forti. In Inghilterra sono meno competenti. Insigne e’ molto divertente, gli ho detto che deve lasciare in pace l’arbitro, chiedeva ammonizioni, e’ pesante, gli ho detto di pensare a giocare perche’ e’ bravo, vado a casa con la sua maglia. Se parlavamo napoletano o italiano? Un po’ di tutto”.