Mourinho, che frecciata: “Sarri e la Lazio a fumare a casa e noi ai sorteggi domani”

José Mourinho, allenatore della Roma, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Sky Sport dopo la qualificazione ai quarti di Conference:

“Le partite in Europa sono queste. Qualcuno va a casa, qualcuno va al sorteggio. Noi andiamo al sorteggio. Nelle ultime settimane se ne sono dette tante. Che questa squadra non aveva la mentalità e la capacità di giocare certe partite. Dopo la gara con la Juventus sembrava un disastro, con le tante gare perse con 2 o 3 gol. E invece siamo qui, andiamo avanti in questa competizione e adesso pensiamo al Derby. Pensiamo a questa gara, mentre la Lazio è a casa a fumarsi le sigarette con Sarri. Sono contento per la qualificazione, non posso esserlo di come abbiamo giocato. Ora torno a casa a ragionare. Sarri è a casa a fumarsi la sigaretta tranquillo, mentre io devo capire come recuperare al meglio in due giorni”.