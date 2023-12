Mourinho: “Contro la Juventus servirà la stessa personalità vista contro il Napoli”

“Per fare risultato domani servirà personalità. La stessa vista con il Napoli, dove abbiamo giocato faccia a faccia con loro e mi piacerebbe che con la Juventus ci fosse la stessa capacità”. Lo ha detto José Mourinho, tecnico della Roma, alla vigilia della sfida con la Juventus in conferenza stampa. “Quando si parla di squadra e di allenatore risultatisti, io lo interpreto come la cosa più importante del calcio: fare il risultato – ha aggiunto -. C’è gente oggi che quando parla dei risultatisti pensa sia una cosa negativa. Io quando ci penso vedo tutte connotazioni positive e la Juve è una squadra risultatista, in guerra per lo scudetto con l’Inter”. Il tecnico portoghese ha concluso parlando delle condizioni di Dybala: “La sensazione è che Paulo sia disponibile. Dopo se gioca titolare o dalla panchina, al di là che non voglio dirlo, non lo so ancora perché non ho deciso. Dobbiamo parlare con lui delle sue sensazioni. Se tutto va bene oggi, sarà disponibile oggi per giocare”.