José Mourinho, ai microfoni di DAZN, ha parlato al termine della sfida persa dalla Roma contro il Milan non nascondendo la vena polemica per alcuni episodi accaduti: “Faccio i complimenti al Milan e mi fermo qui. Se parlo non sono in panchina domenica. Non c’è rispetto per i nostri tifosi, questo mi dà un po’ di rabbia, però basta”